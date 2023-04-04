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Вівторок, 4 Квітня

Агресія продовжується: ЗС РФ обстріляли громаду на Сумщині

Общину на Сумщині обстріляли ЗС РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Без категорії Коментарів немає1 хвилина читання

Общину на Сумщині обстріляли Збройні Сили Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Сумської ОВА.

“Протягом дня понеділка 3 квітня Збройні Сили Російської Федерації проводили обстріли Білопільської громади. Загалом три обстріли.”, — повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Сумська ОВА наголосила на деталях обстрілів Білопільської. 14 прильотів отримано з мінометної зброї. Сотні пострілів зроблено з АГС. Також підкреслюється, що жертв під час обстрілів ЗС РФ громади не зафіксували.

“Військові доповіли оперативну обстановку. Вона контрольована. Військові не виявили ворожих наступальних угруповань та їх формування.”, — зауважила Сумська обласна військова адміністрація.

Вибухи на Сумщині продовжуються.

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