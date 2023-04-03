Військові навчання в Білорусі з Росією триватимуть ще тиждень: подробиці

Військові навчання у Білорусі продовжено щонайменше до 10 квітня. Вони продовжуватимуть вестись спільно з Збройними Силами Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм “Білоруський Гаюн“.

“Про продовження нам каже графік. Графік проведення військових навчань на полігонах Білорусі. Там же продовжують свої тренування війська Російської Федерації.”, – каже “Білоруський Гаюн”.

Військові проводять свої навчання на білоруських полігонах, починаючи з 29 квітня 2022 року. Усі продовження загалом становили 49 тижнів.

Моніторингові служби наголошують, що білоруські військові стають все більш підготовленими до оборони, проте недостатньо підготовлені для активних наступальних дій.

Нагадаємо, під час спільних навчань також використовувалися аеродроми.