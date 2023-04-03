Військова агресія Росії триває: жертви обстрілу у Костянтинівці

Президент України повідомив про наслідки нового ракетного удару з боку Збройних Сил Російської Федерації. Атака припала по Костянтинівці. Число поранених піднялося до 11, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Офісу президента України.

“Сьогодні Збройні Сили Російської Федерації знову атакували Костянтинівку. Донецька область. Атака пройшла житловими кварталами. Цей обстріл забрав життя шістьох українських громадян. Троє жінок та троє чоловіків. Звичайні люди, з найзвичайнішого міста на Донбасі. Прийміть мої співчуття, рідні та близькі загиблих», – повідомив глава української держави.

Також український лідер повідомив про те, що кількість поранених зросла. Обстріл підняв це число до 11 поранених цивільних осіб.

Було опубліковано і наслідки танкових обстрілів Авдіївки.