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Понеділок, 3 Квітня

Новий король сили Європи: як українець довів свою міць на конкурсі стронгменів

Українець зміг завоювати титул найсильнішої людини у всій Європі.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Українець зміг завоювати титул найсильнішої людини у всій Європі. Він показав найкращі результати на конкурсі, що проходив у Лідс, в Англії, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук управління молоді та спорту.

В Англії народився європейський стронгмен, і саме там пройшов нещодавній конкурс на звання найсильнішої людини Європи. У бою за нагороду зійшлися найкращі континентальні атлети. У тому числі представник української держави.

Кордіаку вдалося досягти кращого результату. Також він зміг встановити новий світовий рекорд у вправі Колесо Конана.

Друге місце на змаганні також здобув український спортсмен. Олексій Новіков.

Україна продовжує заявляти себе на арені світового спорту. Два місця у європейському змаганні стронгменів стали для українців гордістю.

Крім найсильнішої людини Європи стала відома найсильніша людина світу.

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