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Понеділок, 3 Квітня

Цифрова трансформація України: Як Apple допоможе провести масштабний перепис населення

До повоєнного перепису населення України планують залучити Apple.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

До повоєнного перепису населення України планують залучити американську компанію Apple, повідомляє “Преса України“.

Після того, як Збройні Сили України здобудуть перемогу у війні, розпочнеться процес перепису населення. До нього планують приєднатися Міністерство цифрової трансформації. Воно прагне спростити процедуру шляхом її переосмислення.

“Верифікація у реєстрах відкриває доступ до величезної кількості даних. Це дозволить не чіпати наших громадян на теми, які можна легко побачити самому. Це стане інновацією. Одним із найсучасніших переписів державного населення у світі.”, — зазначив Михайло Федоров.

Міністр цифрової трансформації впевнений у новому методі перепису населення. Однією з його головних цілей є оптимізація раніше складного для держави процесу.

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