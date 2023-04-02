Ядерна зброя на кордоні Польщі: Росія продовжує загрожувати світові

У Російській Федерації повідомили про те, де будуть мати ядерне озброєння. Ядерна зброя, що Росія відправила до Білорусі, буде поблизу кордону Польщі, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Белта“.

За словами Бориса Гризлова, сховище для ядерного озброєння планують закінчити на 1 липня.

Також він висловив радість щодо активного обговорення на заході переміщення тактичного ядерного озброєння Білорусь.

“Нарешті звертають увагу на необхідність певного пріоритету. Якщо Сполучені Штати Америки розміщують своє тактичне ядерне озброєння в країнах Європи, ми маємо також вжити заходів для захисту союзної нам держави Білорусі. Таким чином, надавши йому безпеку…», — заявив посол Російської Федерації.

Нагадаємо, вже відомі думки експертів щодо дій РФ із переміщенням ядерного озброєння.