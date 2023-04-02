Турецький дрон з українським двигуном: перший безпілотник із ракетою надзвукового типу

Турецький безпілотний літальний апарат моделі Akinci оснащений українським двигуном. Машина пройшла нове випробування. Він вразив встановлену на відстані 140 кілометрів мішень, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер BAYKAR.

Під час польових випробувань безпілотник піднявся над Чорлу і вразив мету, яку встановили у Синопі. Відстань між апаратом та мішенню становила 140 кілометрів.

Ліквідація мішені, і наступне приземлення безпілотного літального апарату зроблено успішно.

Крім цього, ця технологія стала першим турецьким безпілотником, який запустив ракету надзвукового типу IHA-230.

Придатну для дрону ракету спроектувала компанія турецького походження Roketsan.

Взаємодія української та турецької держав у технологічному аспекті продовжує розвиватися.

Раніше найвідомішим турецьким безпілотником в Україні був Bayraktar