Футбольний хаос: “Шахтар” та “Чорноморці” зіграли внічию

Футбольна команда “Шахтар” не змогла перемогти “Чорноморців”. Підсумком матчу між ними стала нічия, повідомляє “Преса України” з посиланням на підсумки футбольної гри.

Розвідувати ситуацію на полі гри команди не стали. Одразу ж активна гра, яка завершилася голом донеччан. Перший гол завдано менше ніж за пів хвилини.

Одеська команда змушена відповісти. Приблизно на сьомій хвилині гри вони отримали бал за рахунок штрафного удару.

Далі гра вирівняла свій темп у спокійніший. Команди тримали паритет. Так тривало до другої половини гри.

Починаючи з другої половини “Шахтар” знову почав грати активно. Алефіренко практично зміг знову вирвати рахунок, проте голкіпер із команди “Шахтар” зміг врятувати свою команду. Він відбив атаку противника.

Фінальний штурм для команди Ігоря Йовічевіча так само не закінчився успіхом. Два очки було втрачено.

Нагадаємо, для команди “Шахтар” настали важкі часи.