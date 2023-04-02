Apple представить нову XR-гарнітуру на наймасштабнішій виставці в історії

Американська технологічна компанія Apple зробила анонс. Він стосується літньої презентації новинки, повідомляє “Преса України” з посиланням на Apple.
Планується наступна виставка компанії Apple, WWDC Apple, вона може стати наймасштабнішою в історії.
Головним об’єктом виставки стане XR-гарнітура від компанії. Над новою технологією компанія проводила розробку понад сім років. Це більше ніж розробка їхньої фірмової моделі телефонів удвічі.
Тім Кук наполягає на випускі гарнітури в 2023 році. Це йде наперекір думці розробників. Вони вважають за необхідність процес доопрацювання гарнітури.
Орієнтовна ціна техніки складе 3000 доларів.
Bloomberg упевнений, що нова технологія буде поєднувати в собі віртуальну і доповнену реальності.
Також американська компанія готує вихід бюджетного айфону.