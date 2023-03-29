Україна не має наміру йти на компроміси з країною-агресором: висловився радник президента

Михайло Подоляк висловився з приводу порушень Російської Федерації у сфері міжнародного права. Політик наполягає на прецеденті, повідомляє “Преса України” із посиланням на твіттер Михайла Подоляка.

Як заявив радник керівника Офісу президента України, Україна не піде на компроміси із країною-агресором.

“Україна об’єднана у цій позиції. Україна має намір повернути всі свої кордони до 1991 року.”

Подоляк аргументував це тим, що Україна фактично перебуває вдома.

“Ми рішучі, ми знаємо ціну, яку нам довелося свого часу заплатити, і ту, яку ми платимо зараз. Ми маємо забезпечити зміну елітних осіб у Російській Федерації, а також прецедент за російську агресію у міжнародному праві.”, — заявив Подоляк.

Також Подоляк розповідав про геноцид проти кримськотатарського народу.