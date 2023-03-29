Сотні нових убитих “Вагнерівців”: втрати ЗС РФ на війні продовжують наростати

За останні два місяці “Вагнер” втратив ще щонайменше двісті солдатів. Вони були перенесені на цвинтар “Вагнерівців”, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Крістіана Тріберта.

У Бакинській розміщується так зване “цвинтар Вагнеровців”. У ньому викопали нові ями для солдатів, яких втратили Збройні сили Російської Федерації.

Про це повідомляють супутникові знімки, зроблені з Maxar.

Порівняно з фотографією тієї ж місцевості два місяці тому, цвинтар збільшився у розмірах. Це означає, що Збройні Сили Російської Федерації зазнають великих втрат на полі бою.

Також раніше стало відомо про заборону поховання “Вагнеровців” на даній території. Заборону видало уряд Краснодарського краю. Виходячи з цього, розширення може бути неповним. Можливо, у майбутньому буде знайдено новий цвинтар бійців “Вагнера”.

Один із “Вагнеровців” підтвердив втрати товаришів.