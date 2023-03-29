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Середа, 29 Березня

Прорив української армії: Російські військові зазнали вогневої поразки

ЗСУ завдали удару по позиціях російських військових.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України завдали удару по позиціях російських військових. Атаку понесли військові підрозділи на Ліманському напрямку, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Державної прикордонної служби.

Прикордонні підрозділи України виклали у мережу процес роботи українських військових.

“Екіпаж безпілотних літальних апаратів днями коригували артилерійські атаки. На Лиманському напрямі.

За словами ДПСУ завдяки роботі в команді та чіткої взаємодії укриття російських військових отримали колосальну шкоду. Збройні Сили Російської Федерації завдяки коригуванням зазнали вогневої поразки.

Збройні Сили України продовжують завдавати контратаки за позиціями Збройних Сил Російської Федерації. Це виснажує запаси російської армії.

Поза полем бою ЗС РФ так само атакують. Партизани завдали удару по колоні ЗС РФ.

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