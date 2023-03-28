Риторика чи реальна загроза: думки експертів розійшлися щодо ядерної зброї РФ у Білорусі

У світовій політиці обговорюється, чи є для української держави загроза ядерного озброєння РФ. Російська Федерація перенесла тактичну ядерну зброю до Білорусі, що спонукало резонанс у світі, повідомляє “Преса України”.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень розповів про свою думку щодо дій РФ.

“Для нас це загроза. Загроза це через появу можливості до нової ескалації військового конфлікту між Україною та Російською Федерацією. І не лише проти України. Ця загроза насамперед адресована Заходу. Однак, нагадую, навчання, які проводили ЗС РФ та ЗС Білорусі з приводу використання ядерного озброєння, моделювалися на прикладах країн Балтії, Німеччини та Польщі.”

Навпаки, військовий аналітик Черник упевнений, що ця риторика Володимира Путіна ніщо інше як пропаганда.

Є також думка, що розміщення ядерного озброєння в Білорусі це ознака слабкості РФ.