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Середа, 29 Березня

Риторика чи реальна загроза: думки експертів розійшлися щодо ядерної зброї РФ у Білорусі

Політики обговорюють, чи є загроза з боку ядерної зброї РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

У світовій політиці обговорюється, чи є для української держави загроза ядерного озброєння РФ. Російська Федерація перенесла тактичну ядерну зброю до Білорусі, що спонукало резонанс у світі, повідомляє “Преса України”.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень розповів про свою думку щодо дій РФ.

“Для нас це загроза. Загроза це через появу можливості до нової ескалації військового конфлікту між Україною та Російською Федерацією. І не лише проти України. Ця загроза насамперед адресована Заходу. Однак, нагадую, навчання, які проводили ЗС РФ та ЗС Білорусі з приводу використання ядерного озброєння, моделювалися на прикладах країн Балтії, Німеччини та Польщі.”

Навпаки, військовий аналітик Черник упевнений, що ця риторика Володимира Путіна ніщо інше як пропаганда.

Є також думка, що розміщення ядерного озброєння в Білорусі це ознака слабкості РФ.

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