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Вівторок, 28 Березня

Наталка Діденко: холоди в Україні не страшні, потепління вже близько

Погодні умови в Україні продовжують погіршуватись, але триватиме це не довго.
Багровий Ілля  Оновлено: Екологія Коментарів немає1 хвилина читання

Погодні умови в Україні продовжують погіршуватись. Проте, експерти запевняють, що це не триватиме довго, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Наталки Діденко.

Холоди в українській державі продовжуються, але Наталка Діденко впевнена, що довго це не триватиме. Синоптик упевнена, що похолодання триватиме не більше тижня, і наприкінці цього тижня очікується потепління.

“Холода триватимуть. Ночами очікується температура 0, -2 градуси. Вдень навпаки, 0, +2 градуси. Це продовжуватиметься, але не довго. Потепління буде швидким, і найімовірніше воно розпочнеться вже наприкінці цього тижня.”, – повідомила синоптик.

Жінка впевнена у швидкому врегулюванні кліматичного стану України. Вона іронічно зауважила, що похолодання розпочалося тоді, коли Україною почали відключати опалення в будинках.

Нагадаємо, раніше в Україні стояв більш вітряний клімат.

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