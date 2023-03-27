Запорізька область у центрі уваги президента: що політики обговорювали на нараді

Чинний президент України провів нараду. Організував його під час візиту до Запорізької області. Головною темою зборів стала актуальна регіональна ситуація, повідомляє “Преса України” із посиланням на відео зборів у Запорізькій області.

Президент України зібрав чиновників у Запорізькій області з метою прояснення ситуації, що зараз відбувається в регіоні. Обговорювалися теми обстановки оперативного характеру, підтвердження про підготовленість та готовність частин військового призначення, ситуація на соціальному та економічних фронтах, а також забезпечення всіх внутрішніх потреб у регіоні.

Президент Зеленський заявив, що влада України тримає під контролем виконання всіх необхідних завдань, а також обговорення та вирішення важливих соціальних та економічних питань.

Раніше український лідер проводив нараду у Харківській області.