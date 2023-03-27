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Вівторок, 28 Березня

Україна не одна: країни-партнери забезпечують Збройні сили новою технікою

Десантні війська ЗСУ отримали нове озброєння.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Десантні війська Збройних Сил України отримали нове озброєння. 27 березня Резніков повідомив про поповнення у бойових технологіях на боці України, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Міністерства оборони України.

Міністерство оборони України виклало посаду у фейсбуці, де повідомила про новинки у лавах ЗСУ. Відбулася обкатка одиниць військової техніки, яку передали Збройним силам України країни-партнери.

До нової техніки входять: Challenger 2, створений на британських заводах, Stryker і Cougar зроблені в Сполучених Штатах Америки, Marder, який родом з німецької держави.

Підтримка України з боку країн-партнерів стала сильнішою. 2022 року про таку підтримку українська держава не могла й подумати. Однак стійкість і воля українців показала світові, що підтримувати ЗСУ варто.

Нагадаємо, стало відомо, що входитиме до нового пакету допомоги Україні від США.

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