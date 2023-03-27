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Вівторок, 28 Березня

Росія показала слабкість, розмістивши ядерну зброю у Білорусі – що думають про це на Заході

РФ розмістила ядерне озброєння біля свого союзника.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Російська Федерація розмістила ядерне озброєння біля свого союзника. Озброєння в республіці Білорусь показала слабкість Росії, що підштовхне Захід до зміцнення, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Габріелюса Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ литовської держави висловив свою думку щодо Російської Федерації. На тему розміщення ядерного озброєння біля союзної держави.

“Розміщення ядерного озброєння у Білорусі показує слабкість РФ. Жодним чином не силу. Посилення санкцій, а також активна підготовка до жорсткої відповіді на можливу російську агресію, у тому числі в Прибалтиці, стане сигналом для Заходу. Сигналом про солідарність, але ніяк не страх, або боягузливу ухильність.”, — повідомив литовський Міністр закордонних справ.

Також є ймовірність перекидання ядерної зброї до Криму.

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