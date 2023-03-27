Німецькі танки на захисті України: обсяг постачання військової техніки збільшено

Україна отримала танки німецької моделі Leopard 2 від країни-виробника, повідомляє “Преса України” з посиланням на Der Spiegel.

Der Spiegel повідомив, що німецькі танки вже передані з країни-виробника в Україну. Збройні сили України вже пройшли прискорені курси експлуатації важкої німецької техніки.

Саме ж постачання відбулося через два місяці після підписання рішення на постачання леопардів українським військовослужбовцям для боротьби проти ЗС РФ.

Також ухвалено рішення про розширення обсягу постачання військової техніки Збройним Силам України. Борис Пісторіус хоче збільшити кількість танків із 14 до 18 одиниць. Модель про яку Борис Пісторіус говорив це Leopard 2 A6.

У такий спосіб німецька держава поступово нарощує швидкість та інтенсивність військової допомоги Україні.

Нагадаємо, президент США вже реагував на передачу німецьких танків Україні.