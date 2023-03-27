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Вівторок, 28 Березня

Головнокомандувач ЗСУ показує: українські солдати успішно застосовують американські технології у бою

Головнокомандувач ЗСУ Залужний знову демонструє роботу українських солдатів.
Багровий Ілля  Оновлено: Фото-Відео Коментарів немає1 хвилина читання

Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний знову демонструє роботу українських солдатів. Залужний показав практичне застосування американських технологій, переданих ЗСУ, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм головнокомандувача ЗСУ.

Військові української армії активно використовують американське озброєння САУ проти бойовиків ЗС РФ. Валерій Залужний опублікував відео, яке демонструє процес роботи українських силовиків. Один із артилеристських стрільців наголосив на головних аспектах у сучасних боях.

“Дальність зараз дуже цінний показник для армії. Дальності пострілу, польоту, точність, це головні елементи для успішної роботи з бойових цілей.”, – наголосив солдат Збройних Сил України.

САУ Paladin, яку зараз використовують українські військові, — старий зразок озброєння, проте її неодноразово модифікували, що допомогло озброєнню дожити до повномасштабного вторгнення.

Також українські військові активно завдають ударів по складах противника.

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