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Неділя, 26 Березня

Вибух в Азові: поліція починає розслідування

У місті Азов Ростовської області пролунав вибух невідомого походження.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Вибух пролунав у Ростовській області. У місті Азов пролунав гучний вибух невідомого походження, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал “Новини Ростова“.

Одна з камер у Ростовській області зафіксувала те, як вибух стався, проте джерела не зафіксувала. Влада Азова ініціювала розслідування з метою з’ясування обставин та причин несподіваної події. Інцидент стався в одному із місцевих дворів. Імовірно, тоді був вечірній час.

Також відео зафіксувало реакцію навколишнього середовища на вибух, що може бути доказом справжності відео матеріалу. Від вибухової хвилі та гучного звуку спрацювали сигналізації. Відреагували на інцидент найближчі до епіцентру машини.

Вибух так само гримів у Туапсі.

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