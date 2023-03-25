Україна отримає допомогу від Росії – завдяки Євросоюзу

Європейський Союз хоче допомогти Україні грошима Російської Федерації. Надходять пропозиції інвестицій до активів Кремля, які раніше заморозили. Після цього прибуток надсилатиме на допомогу українській державі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Politico.

Російські активи раніше були заморожені в блоці Європейського Союзу через її військову агресію. На момент публікації новин посту, вони залишаються недоторканними. Глави Європейської комісії розглядають способи отримання легальної вигоди із грошей РФ.

Наразі розглядається варіант інвестицій у ці активи, а після передачі прибутку з них в українську державу. Метою передачі стане допомога у відновленні країни після повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації до країни.

Активи Російської Федерації заморожуються багатьма частинами світу. США також приєдналися до посилення санкцій.