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Субота, 25 Березня

Україна отримає допомогу від Росії – завдяки Євросоюзу

Європейський Союз хоче допомогти Україні грошима РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Європейський Союз хоче допомогти Україні грошима Російської Федерації. Надходять пропозиції інвестицій до активів Кремля, які раніше заморозили. Після цього прибуток надсилатиме на допомогу українській державі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Politico.

Російські активи раніше були заморожені в блоці Європейського Союзу через її військову агресію. На момент публікації новин посту, вони залишаються недоторканними. Глави Європейської комісії розглядають способи отримання легальної вигоди із грошей РФ.

Наразі розглядається варіант інвестицій у ці активи, а після передачі прибутку з них в українську державу. Метою передачі стане допомога у відновленні країни після повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації до країни.

Активи Російської Федерації заморожуються багатьма частинами світу. США також приєдналися до посилення санкцій.

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