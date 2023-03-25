Російський депутат втратив усе: український суд заморозив його активи

Вищий антикорупційний суд зробив крок проти російського депутата. Активи Леоніда Бабашова заморожені, повідомляє “Преса України” із посиланням на рішення ВАКС.

24 березня 2023 року ВАКС України підписав необхідні документи про заморожування активів Бабашова. За рішенням суду всі заморожені активи Леоніда Бабашова, депутата Російської Федерації будуть перенаправлені на користь української держави. Мається на увазі нерухомість, житлова і не житлова, земельні ділянки, які належали російському, депутату, транспорт відповідача, а також його корпоративні права.

Починаючи з дня оголошення вердикту Вищого антикорупційного суду України, апеляцію можна подати протягом п’яти календарних днів.

Підтверджується, що цей випадок не перший в Україні, це вже 17 конфіскація активів.

Країна-агресор платитиме за злочини. Україна вже на шляху до репарацій.