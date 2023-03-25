Російський бізнесмен перевів мільйони на іншу особу: Уникаючи міжнародних санкцій

Задля уникнення санкцій російський бізнесмен перевів свої активи на іншу особу. Олег Дерипаска оформив свої кошти на Зігфріда Вольфа, повідомляє ”Преса України” з посиланням на телеграм канал НАЗК.

Володимир Путін незадовго до початку повномасштабного вторгнення в Україну проводив співбесіду. Він зібрав російських олігархів для обговорення подальшого плану дій. Передбачаючи посилення міжнародних санкцій проти держави-агресора.

Для заощадження своїх коштів більшість російських олігархів перевели свої активи на своє близьке оточення з інших країн. Таким чином уникаючи санкційних обмежень.

Одним із таких олігархів став Олег Дерипаска, який перевів свої активи на рахунки бізнесмена австрійського походження Зігфріда Вольфа.

Під санкційні обмеження поступово потрапляють дедалі більше осіб.