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Неділя, 26 Березня

Імунітет не врятує: 30 російських дипломатів буде депортовано з Німеччини

Німецька держава готує новий крок у санкціях проти РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Німецька держава готує новий крок у санкціях проти Російської Федерації. Більше 30 дипломатів з Росії будуть піддані депортації з країни, повідомляє “Преса України” з посиланням на Focus.

Російські дипломати, які отримали акредитацію в Берліні, незабаром можуть бути вислані з країни. Німецька держава впевнена, що вони можуть використовувати свій імунітет для підкупу та впливу на інформаційні технології країни. У такий спосіб незаконно вербувати собі нових союзників.

Це вербування необхідне Російської Федерації щодо у Німеччині незаконних актів дезінформації, а як і диверсії.

Як аргумент матеріал нагадав, що резиденції російських служб укомплектовані щільніше, ніж за часів холодної війни проти Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, стали відомі подробиці депортації Саакашвілі.

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