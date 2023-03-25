Імунітет не врятує: 30 російських дипломатів буде депортовано з Німеччини

Німецька держава готує новий крок у санкціях проти Російської Федерації. Більше 30 дипломатів з Росії будуть піддані депортації з країни, повідомляє “Преса України” з посиланням на Focus.

Російські дипломати, які отримали акредитацію в Берліні, незабаром можуть бути вислані з країни. Німецька держава впевнена, що вони можуть використовувати свій імунітет для підкупу та впливу на інформаційні технології країни. У такий спосіб незаконно вербувати собі нових союзників.

Це вербування необхідне Російської Федерації щодо у Німеччині незаконних актів дезінформації, а як і диверсії.

Як аргумент матеріал нагадав, що резиденції російських служб укомплектовані щільніше, ніж за часів холодної війни проти Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, стали відомі подробиці депортації Саакашвілі.