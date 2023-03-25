Будівництво водосховища у Франції: мирний протест переріс у зіткнення народу та поліції

Ініціатива створення великого водосховища біля Франції викликала народний резонанс. Французи почали виступати на вулицях проти цього кроку держави. 25 березня акції протесту переросли у повноцінне протистояння представникам правоохоронних органів Франції, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Дізнавшись заплановане під будівництво водосховища місце, французи влаштували на території мітинг протестувальник проти споруди. Раніше правоохоронці винесли заборону на мітинги у цьому районі. Народ Франції проігнорував заборони та вийшли на вулиці Сент-Солін.

Поліцейські чинили опір мітингу із застосуванням сльозогінного газу. Громадянські також боролися. Вони закидали правоохоронець снарядами різного виду, починаючи від фаєрів, до звичайних побутових речей.

Як мінімум дві машини правоохоронців було підпалено під час протистояння.

Мітинги відбуваються не лише у Франції. В Україні також відбувся народний протест. Він був присвячений дідівщині.