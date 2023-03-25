Бій року зірвано: Усик та Ф’юрі не зійдуться на рингу

Бій між чемпіонами боксу скасовано. Усик і Ф’юрі не зійдуться в бою, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Хільберто Мендозу.

Договір про умови поєдинку між чемпіонами так і не зміг скластися. Через це бій Усика та Ф’юрі скасували. Джерела повідомили про повне припинення угод між сторонами.

Наступним супротивником для українського чемпіона може стати Даніель Дюбуа. Однак перед цим медична комісія має повністю затвердити можливість бійця до бою. Раніше у нього була травма хрестоподібної зв’язки, що може стати проблемою для бою, і небезпекою для здоров’я боксера. Через це медична комісія має провести глибокий аналіз фізичного стану Дюбуа.

Після того, як точний аналіз буде проведено, WBA опублікують своє рішення щодо бою Усика і Дюбуа.

Суперечки з приводу організації бою між Ф’юрі та Усиком тривали довго. Навіть встановлювали орієнтовну дату поєдинку.