Жертви РФ: дитячий садок у Запоріжжі перетворено на госпіталь окупантів

Озброєні Сили Російської Федерації продовжують облаштовувати окуповані зони під себе. Територію дитячого садка було переобладнано силовиками під госпіталь, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук генштабу ЗСУ.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував інформацію від розвідників. Українські здобувачі інформації виявили новий шпиталь у Запорізькій області. ЗС РФ збудували його на території дитячого садка.

Сталося це у Веселому, яке знаходиться у Запорізькій області України.

Ймовірно, таке розташування шпиталю обумовлено високими втратами з боку військ РФ. Також може бути актуальною причина зниження моралі українських бійців, які не зможуть легко стріляти по даній установі через можливості заручників.

Можливо, крім зайнятих дитячих садків, так само почнеться вербування нових бійців.