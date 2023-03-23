Зеленський дякує за мужність: хто отримав нагороди на нараді у Харківській області

Чинний президент України висловився з приводу Харківської області. Це сталося на зібраній Зеленській нараді 22 березня, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Володимира Зеленського.

Президент української держави прибув до Харківської області і зібрав нараду, де головною темою стала ситуація в регіоні. Однією з підтем був процес відновлення зон, які раніше були окуповані ЗС РФ. До цього підпункту входило все, починаючи від реконструкції інфраструктури, закінчуючи допомогу громадянам.

Наступним підпунктом було нагородження Харкова як “Міста-героя України”. Лідер держави передав нагороду голові Харкова.

Далі Зеленський нагородив тих, хто боронив Україну. Володимир Зеленський подякував кожному солдатові за мужність у війні проти Збройних Сил Російської Федерації.

Ситуація після чергової події на Харківщині вже стала відома.