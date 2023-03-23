Як супутниковий інтернет від Ілона Маска допомагає українським військовим на фронті

Волонтер передав інформацію про засоби використання супутникового інтернету. Він розповів, як використовують Starlink на фронті українські військовослужбовці, повідомляє “Преса України”.

Супутниковий інтернет Starlink, створений американським генієм Ілоном Маском, став ефективним інструментом на полі бою. Українські військові використовують його як зв’язок для комунікації між собою. Такий зв’язок значно складніше перехопити, ніж радіопереговори. Крім того, координація за допомогою спеціалізованого софту збільшує ефективність українських солдатів.

А також Starlink служить інструментом розвідки. Збройні Сили України використовують супутниковий інтернет для того, щоб контролювати оперативну ситуацію на полі бою.

Таким чином супутниковий інтернет перегнув ситуацію на полі бою на користь ЗСУ. Раніше ЗС РФ перевершували українців у технологіях, глушивши зв’язок на величезних за мірками ЗСУ відстанях. З появою більш сучасних технологій ініціатива перейшла на бік українських військових.

Космічні технології продовжують розвиватись. Нові супутники вийшли на орбіту.