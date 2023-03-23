Російські та білоруські хокеїсти залишаться без змагань: ІІХФ ухвалила рішення

Російської Федерації та Білорусі все менше місця на льоду. Міжнародна федерація все більше обмежує їх у плані змагань, повідомляє “Преса України” з посиланням на ІІХФ.

Хокейна федерація продовжила санкції проти спортсменів із Росії та Білорусі. Вона посилається на можливі ризики, які супроводжуються поверненням команд РФ та Білорусі до змагальних процесів. На основі ретельного огляду всіх можливих ризиків ухвалено рішення продовжити санкційні обмеження для спортсменів.

Таким чином, наступні змагання проходитимуть без участі представників Російської Федерації та республіки Білорусь. Таким чином, міжнародна хокейна федерація не дозволяє країні-агресору порушувати ізоляцію.

Проти Білорусі продовжили санкції також у ЄС.