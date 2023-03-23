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П’ятниця, 24 Березня

Політична напруженість наростає: КНДР здійснює нові запуски ракет

Північна Корея знову випустила кілька ракет із узбережжя.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Північна Корея знову випустила кілька ракет. Ініціація запуску крилатих боєприпасів здійснилася на східному узбережжі країни, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Південна Корея повідомила, що Корейська Національна Народна Республіка ініціювала запуск крилатих ракет. Було запущено кілька одиниць бойових запасів зі східного узбережжя країни.

Подібні дії Північна Корея робила під час спільних навчань військового характеру між своїми “лютими ворогами”, Південною Кореєю та Сполученими Штатами Америки. Пхеньян активно виступав із позицією “проти” цих військових навчань між державами.

Лідер Північної Кореї також звинувачував Південну Корею та США у використанні на навчаннях ядерних ресурсів Америки.

Залпи ракет не є новинкою для КНДР. До цього КНДР запускала бойові запаси балістичного типу.

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