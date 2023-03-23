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П’ятниця, 24 Березня

Німеччина відкриває можливість для українців отримати закордонні паспорти на своїй території

Українці у Німеччині зможуть оформити собі закордонні паспорти.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Українці у Німеччині зможуть оформити собі закордонні паспорти. Стало відомо, де це можна зробити, повідомляє “Преса України” з посиланням на ukrainianingermany.de.

Понад мільйон біженців з України внаслідок війни опинилися в Німеччині. Однак паспортний сервіс лише готується до відкриття.

Українські посольства та консульства на території німецької держави дають можливість оформити закордонні паспорти. Їх можна організувати у форматі звичайної ID картки, або біометричного документа.

Розцінки для отримання документа становлять 120 євро для дорослого українського біженця, а також 37 євро для дітей віком до 16-річного віку.

Також в оголошенні було розписано адреси місць, куди потрібно звертатися для отримання своїх документів.

Також біженці можуть отримати допомогу і від України при народженні дитини.

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