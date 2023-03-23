Херсонці будуть вільнішими: скорочується комендантська година

Жителі Херсона невдовзі зможуть перебувати на вулиці довше. Тривалість комендантської години в регіоні планується скоротити, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Олександра Прокудіна.

Лідер Херсонської обласної військової адміністрації написав посаду про плани на 24 березня 2023 року. Прокудін заявив, що тривалість комендантської години в Херсоні буде скорочена, і повна тривалість становитиме 10 годин.

Тимчасовий проміжок від початку та до закінчення обмеження переміщень вулицями міста наступний: з 22:00 та до 06:00.

Зменшення комендантської години в тривалості може бути викликане невеликим полегшенням ситуації у регіоні. Нагадаємо, що Херсон окрім південної частини став практично відкритий для представників преси.

Також мешканці Херсона отримували волонтерську підтримку.