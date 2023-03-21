Україна обмежує свободу преси: куди журналісти не зможуть потрапити

Частину південних українських областей закрито для журналістів. Головнокомандувач ЗСУ видав наказ про обмеження у переміщенні преси, повідомляє “Преса України” з посиланням на Оперативне командування “Південь“.

Починаючи з 20 березня 2023 року, в Україні з’являються три зони, заборонені для журналістів. Люди, які представляють засоби масової інформації, не зможуть потрапити на Зміїний, прикордоння Вінницької області, деоккуповані території, а також деякі частини Миколаївської, Херсонської, а також Дніпропетровської областей України.

Це червоні зони, в які заборонено вхід. Крім цього, у цю категорію потрапляє вся критична інфраструктура країни.

Є також жовті зони, де можна переміщатися лише з офіцером української армії. Наприклад, по всьому Херсону, крім південної його частини, можна переміщатися практично вільно.

Також існують зелені зони, де представники засобів можуть вільно переміщатися.

Цей поділ, ймовірно, викликаний тим, що військові вже розповідали про найнебезпечніші зони України.