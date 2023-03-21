Санкції проти КВІР: Британія обрушує удар на тих, хто фінансує репресії

Семеро представників ісламської революції потрапили під санкції. Ініціатором обмежень стала Великобританія, повідомляє “Преса України” з посиланням на МЗС Британії.

Алі Асгар Ноурузі із заступником, і троє учасників правлячого ісламського фонду потрапили під обмеження. Великобританія наклала санкції на них, а також командирів КВІР.

КВІР це кооперативний фонд, замішаний у репресіях по всьому Близькому Сходу. Він спонсорує усі злочинні дії репресивного характеру.

Цей факт став аргументом для Великобританії. Завдяки йому санкційні обмеження проти конкретних лідерів КВІР стали активними.

Санкції включають заморожування злочинних активів, які будуть виявлені в Британії. Також обмеженим особам буде заборонено вхід до країни.

Цілком можливо, що в майбутньому санкції Заходу розширяться на більшу кількість країн.