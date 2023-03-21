Проблеми з транспортом чи приховане приєднання до санкцій: пошта Болгарії більше не працює з Росією

Болгарська пошта підключилася до санкцій. Тепер їй не можна відправляти посилки в Російську Федерацію, а також Білорусь, повідомляє “Преса України” з посиланням на Actualno.

Болгарські поштові структури тимчасово припинили роботу з Російською федерацією та Білоруссю. Прийом посилок, а також їхнє відправлення на момент публікації посту неможливе.

Причина цього кроку з боку Болгарії – надто велике навантаження. Транспортних можливостей болгарської пошти замало, і склади переповнюються.

Як заявило видання Actualno, це рішення Болгарія ухвалила лише через рік після початку війни в Україні.

Можливо також, що це приховане приєднання до санкцій проти Російської Федерації. Щоб не викликати агресію у Росії, Болгарія на цьому етапі говорить про проблеми з транспортуванням.

Транспортні санкції були накладені на авіаційну техніку.