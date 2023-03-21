Новий град вибухів: ЗС РФ знову обстріляли Сумську область

Сумська область зазнала нової низки обстрілів з боку Росії. Збройні Сили Російської Федерації атакували три українські громади, повідомляє “Преса України” з посиланням на Сумську ОВА.

Сумська обласна військова адміністрація виклала пост у телеграмі з поганими новинами.

“На протязі сьогоднішнього дня від обстрілу Російської Федерації постраждали: Білопільська, Юнаківська та Краснопільська громади”, – повідомляє телеграм пост ова.

Білопільська громада зазнавала атак з боку російських військових практично цілу добу.

Юнацька отримала 3 прильоти зі зброї мінометного типу.

Краснопільська витримала мінометні атаки, а також наліт безпілотних літальних апаратів російської армії. Дрони несли на собі заряди, що вибухають, і успішно їх скинули.

Міномети та гранатомети не є новинкою для ЗС РФ. Вони вже обстрілювали Сумську область із них.