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Вівторок, 21 Березня

Молдова на межі теракту: підозрюють Росію у спробі руйнування стабільності

Міністр молдавської держави висловився про підготовку теракту.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Міністр молдавської держави висловився про підготовку теракту. Молдова впевнена, що викинута інформація про це може бути частиною порушення стабільності в країні, ініційована Російською Федерацією, повідомляє “Преса України” з посиланням на NewsMaker.

Олег Серебрян заявив, що в країні протягом попереднього 2022 року постійно відзначалися дії характеру подібного до терористичного.

“Тому безглуздо відкидатиме ймовірність того, що це може бути частиною російського плану. Націленого на порушення стабільності у нашій країні”, – зауважив молдавський міністр.

На момент публікації новини проблеми, що стосуються Придністров’я, не вирішені. На території досі перебувають військові із Російської Федерації. Там знаходиться і військовий склад країни-агресора.

Нагадаємо, Європа і раніше підозрювала РФ у створенні заворушень у Молдові.

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