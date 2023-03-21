Лікування ранніх та пізніх стадій раку легенів у Німеччині

В останні роки досягнуто величезного прогресу в його лікуванні навіть на пізніх стадіях. Ви можете пройти лікування раку легенів у Німеччині, щоб отримати добрі результати.

Лікування раку легенів на ранніх стадіях

На першій стадії дрібноклітинного раку, а також на першій, другій та третій стадії недрібноклітинного раку легені лікарі можуть спробувати вилікувати хворобу за допомогою хірургічного втручання. Пухлину повністю видаляють разом із частиною легені. Основна операція – це лобектомія, під час якої видаляється половина чи третина легені.

Зазвичай втручання проводиться через відкритий доступ великий розріз на грудній клітці. У розвинених країнах також використовують малоінвазивні торакоскопічні та робот-асистовані операції. Після них пацієнти легше відновлюються, післяопераційна реабілітація займає менше часу. Для таких операцій досить кількох коротких розрізів на грудях.

Після операції завжди проводять опромінення та хіміотерапію. Якщо пацієнт не може перенести обидві процедури одночасно, їх проводять послідовно. Іноді застосовується лише один із цих методів. У будь-якому випадку додаткове лікування необхідне, оскільки воно дозволяє знизити ризик рецидиву раку легень.

Лікування раку легені на пізніх стадіях

Якщо рак неоперабельний, то вилікувати його не можна, але можна дуже довго контролювати. З’явилися нові методики, які забезпечують як локальний контроль пухлини у легкому, і контроль всіх метастазів.

Хіміопроменева терапія зазвичай стає основним варіантом локального контролю пухлинного процесу. Стандартне опромінення легені небезпечне, його частими ускладненнями стають пневмоніт та езофагіт (запалення легенів та стравоходу). Але в Німеччині застосовуються нові варіанти опромінення – більш точні та синхронізовані з диханням. У деяких центрах використовується протонна терапія – найбезпечніший вид променевої терапії.

В останні роки для локального контролю пухлини також використовують хіміоемболізацію. Лікарі проводять процедуру зсередини судин, щоб закупорити артерії, що живлять пухлину. В результаті пухлина відмирає, тому що не отримує кровопостачання.

Головним досягненням останніх років у боротьбі з раком легень є персоналізоване лікування за допомогою таргетної та імунної терапії. Препарати призначають після молекулярно-генетичних досліджень, залежно від виявлених пухлин мутацій. Вони допомагають стримувати розвиток хвороби роками.

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