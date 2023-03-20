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Понеділок, 20 Березня

З небес на землю: Російські експерти розшукують пілота дрона, що впав у Тулі

Фото і відеофіксації дрона, що впав у РФ, почали з'являтися в мережі.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Фото і відеофіксації дрона, що впав у РФ, почали з’являтися в мережі. Кадри непізнаного дрону в Тульській області оприлюднено, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал SHOT.

Невідомий безпілотний літальний апарат упав під Тулою. Кадри з місця падіння оприлюднені, і експерти припускають дальність польоту апарату. Вони заявляють, що це 600 кілометрів.

Також заявляється, що співробітники, які працюють у місцевих екстрених службах, проводять розслідування. Вони з’ясовують особу власника безпілотного літального апарату. Ймовірно, вони шукатимуть господаря машини серед місцевих жителів, влаштовуючи полювання на партизанів.

На момент публікації посту докладніші дані уточнюються спеціальними розслідуваннями з боку експертів.

Можливо, цей дрон із тієї ж серії, що й ті, які потрапили до Брянського м’ясокомбінату.

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