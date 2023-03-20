Європа дає Україні потужний арсенал: план передачі боєприпасів підписується

План постачання бойових припасів українським військовим планується до підписання. Підписуватимуть глави міністерств із закордонних справ Європейського Союзу, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер “Rikard Jozwiak”.

Журналіст “Радіо Свободи” заявив про наміри європейських міністрів закордонних справ. Глави МЗС готуються підписати план про передачу бойових припасів ЗСУ з цільовою кількістю 1 мільйон снарядів артилерійського типу. Тимчасовий проміжок, який знадобиться для виконання плану, передбачається в один рік. Протягом 12 місяців українські солдати отримуватимуть частину вищезгаданої суми бойових запасів.

Крім цього журналіст підкреслив, що Естонія виявила вражаючу роботу дипломатичного характеру, посилаючись на те, що вона стала ініціатором справи.

Нагадаємо, США також піднімають свою військову допомогу українській державі.