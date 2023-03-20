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Понеділок, 20 Березня

Україна продовжує зміцнювати свою оборону: військові випустили залп із потужної РСЗВ

Збройні Сили України знову продемонстрували свою роботу.
Багровий Ілля  Оновлено: Фото-Відео Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України знову продемонстрували свою роботу. Українські військові виклали відео з роботою RM-70 Vampire, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм прес-центру Сил оборони.

Українські бойовики продемонстрували свою роботу із переданою Чехією RM-70 Vampire. Це реактивна система залпового вогню, розроблена в Чехії, використовує шасі 8х8 Tatra T813. Вони забезпечують системі залпового вогню велику прохідність на території, що важливо на полі бою.

Українські військові висловилися про “найскладнішу в роботі розрахунку”. Найскладніший момент для них – очікування наказу начальства на ліквідацію зафіксованої мети.

Зазначається, що бійці української армії вперше виклали в інтернет відео зі своєю роботою з даною РСЗВ 12 травня 2022 року.

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