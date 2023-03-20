Трагедія у навчальному центрі “Десна”: четверо військовослужбовців загинули у Чернігівській області

Надзвичайна подія у Чернігівській області забрала життя чотирьох військовослужбовців. Трагедія сталася у навчальному центрі “Десна”, повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук навчального закладу.

На момент публікації навчальним закладом посту у Фейсбуці проводиться розслідування. Експерти намагаються з’ясувати, що стало причиною трагічної надзвичайної ситуації, яка коштувала життя солдатам. Метою для експертів є встановлення причин події, обставин за яких загинули військовослужбовці.

Також навчальний заклад додав наприкінці повідомлення адресоване рідним загиблих і постраждалих. У ньому навчальний центр висловлює щирі співчуття близьким людям тих, хто поранений, або ж загинув під час події.

У Києві так само сталася надзвичайна подія, поїзд зійшов з колії, заблокувавши дорогу.