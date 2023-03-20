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Понеділок, 20 Березня

Стеля цін на російську нафту не знизиться: G7 висловилися про неактуальність посилення санкцій

Країни G7 сумніваються у необхідності процесу перегляду стель цін.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Країни G7 сумніваються у необхідності процесу перегляду стель цін. Вони навряд чи змінять граничні ціни на російські нафтопродукти, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

На даний момент встановлено стелю цін на російську нафту, яка менша за її ринкову ціну до війни. Навіть зі стелею, російську нафту продається ціною нижче цього значення. Стеля встановлена на 60 доларів, а ціна нафти на ринку не досягає цієї позначки.

На даний момент середня експортна ціна нафти з Росії становить близько 53 доларів без урахування додаткових витрат.

Відповідальні за встановлення ліміту на ціни в країнах G7 на даний момент не зацікавлені у зміні ситуації. На цьому етапі найімовірніше стеля цін залишиться колишньому рівні, і зміститься якщо РФ почне активно продавати свій товар, упираючись в стелю.

Рішення G7, ймовірно, викликане тим, що все більше країн приєднуються до санкцій.

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