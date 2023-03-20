Потужна підтримка: США склали новий пакет військової допомоги для ЗСУ

Збройним Силам України направлять новий пакет підтримки військового характера. США надають українській державі підтримку на 350 мільйонів доларів, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Пентагону.

Сполучені Штати Америки оформили новий пакет бойової підтримки для солдат захищаючих Україну. За даними він складається з наступних пунктів.

Бойові припаси для хаймарсів, артилерійські снаряди 155 міліметрів, 25 міліметрові бойові припаси, високошвидкісні ракети для хаймарсів, мінометні системи 6 . АТ-4, протитанкова зброя, зброя стрілкового і гранатометного типів, бойові припаси до них. Саперне обладнання, автоцистерни призначені для важкого палива, катери патрульного типу.

Нагадаємо, українські військові також отримали допомогу від Естонії.