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Понеділок, 20 Березня

Потужна підтримка: США склали новий пакет військової допомоги для ЗСУ

Збройні Сили України отримають новий пакет військової допомоги.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Збройним Силам України направлять новий пакет підтримки військового характера. США надають українській державі підтримку на 350 мільйонів доларів, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Пентагону.

Сполучені Штати Америки оформили новий пакет бойової підтримки для солдат захищаючих Україну. За даними він складається з наступних пунктів.

Бойові припаси для хаймарсів, артилерійські снаряди 155 міліметрів, 25 міліметрові бойові припаси, високошвидкісні ракети для хаймарсів, мінометні системи 6  . АТ-4, протитанкова зброя, зброя стрілкового і гранатометного типів, бойові припаси до них. Саперне обладнання, автоцистерни призначені для важкого палива, катери патрульного типу.

Нагадаємо, українські військові також отримали допомогу від Естонії.

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