Непрохані гості: Поява колони з прапорами Вірменії та Дагестану викликала занепокоєння у Маріуполі

Авто з прапорами Дагестану та Вірменії помічені у Маріуполі. На машині напис “Гуманітарна місія”, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Петра Андрющенка.

Маріупольський глава опублікував пост у телеграмі, де розповів про помічений транспорт “гуманітарної допомоги”. Описується, що це колона, що складається з чотирьох вантажівок тентового типу. На транспорті знаходяться прапори дагестанської та вірменської держав.

Автомобілі, що супроводжували головний транспорт “гуманітарної місії”, мали при собі проблискові маячки для регулювання ситуації на дорожньому полотні. Також на них були прапори “народного фронту”. Це політично-терористична організація бойовиків Донецької Народної Республіки.

На момент публікації посту глава Маріуполя чекає на нову інформацію з приводу візитів.

Можливо, що ці машини розвідують ситуацію зі створенням нової маріупольської ОВА.