Дострокові парламентські вибори у Казахстані завершено. Явка на заходи склала 52%, повідомляє “Преса України” з посиланням на Tengri News.

Незадовго до парламентських виборів у Казахстані відбулося спрощення процесу реєстрації для партій. До цього спрощення входить зменшення мінімального порогу членів, які входять до політичної партії. Раніше було 20 тисяч людей, наразі достатньо 5 тисяч. Також знижено відсотків проходу в Мажиліс. Було 7%, 5%.

Також вибори мають завершити формування низки реформ політичного характеру. Вони були ініційовані у 2022 році, президентом Касімом-Жомартом Токаєвим.

Спрощення потрапити на парламентські вибори може бути аргументовано активним рухом до демократії. Таким чином, на чолі держави зможе стати більше людей з народу Казахстану.

Також відомо, що незабаром відбуватимуться інші палментські вибори в Чорногорії.