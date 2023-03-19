Зазіхання на територіальну цілісність: звинувачено п’ять колаборанток із Луганської області

Правоохоронці Луганської області ідентифікували злочинців. Стали відомі п’ять організаторів псевдо-референдумів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Луганську обласну прокуратуру.

Правоохоронні органи ідентифікували п’ять осіб, які стоять за організацією незаконних “референдумів” у Луганській області. Кожному колаборанту висувається звинувачення у посяганні на територіальну цілісність української держави.

Слідство повідомило, що всі п’ять ініціаторів “референдумів” є мешканками Луганської області. Троє з них раніше знаходились у Лисичанську, і ще двоє із селища міського типу Станиця Луганська.

Колаборантки залучали до своїх дій інші особи, особисто складали список виборців для своїх регіонів, а також видавали “бюлетені”, і потім вели підрахунки.

Колаборантами винесено звинувачення.

Колаборанти у Мелітополі так само побоюються за своє майбутнє.