Війна не поступається: Шалигінська громада потрапила під сім прильотів від ЗС РФ

Мінометні обстріли та атаки з АГС вразили Сумську область, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал Сумської ОВА.

Обласна Військова Адміністрація Сумської області сповістила про нову атаку. Збройні Сили Російської Федерації обстріляли чотири громади 18 березня 2023 року.

Російською армією використовувалися міномети, а також АГС. Під удар потрапили Шалигінська, Білопільська, Краснопільська та Есманська громади Сумської області.

Шалигінська громада витримала сім прильотів від ЗС РФ із мінометів. Атака відбулася приблизно в обідню пору.

Краснопільська громада зазнала трьох прильотів.

Есманську обстріляли сім разів.

Білопільську громаду атакували з мінометів та АГС. АГС здійснив вісімдесят вісім пострілів, а міномети – три.

У дію ЗС РФ наводять також важку артилерію.