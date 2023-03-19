Україна отримує підтримку від Польщі та Словаччини: передача винищувачів МіГ-29

Польща не повідомила Німеччину про свої дії на користь України. Польська держава має намір передати Збройним Силам України винищувачі моделі МіГ-29, повідомляє “Преса України” з посиланням на Die Welt.

Польська держава створює коаліцію військової авіаційної техніки, при цьому не повідомивши про це Німеччину. За словами кореспондента, Польща “ново всіх випереджає” у питаннях допомоги українським військовим.

Так само польська держава почала передачу німецьких танків моделі Leopard-2 українським військовим силам.

Також до передачі Україні бойових винищувачів МіГ-29 приєдналася Словаччина.

Можливо, цей ентузіазм обумовлений думкою Польщі щодо зволікань у допомозі українській державі. Головне завдання Польщі, яке вона оголосила, — швидка допомога Збройним Силам України. Також метою стало подолання будь-яких обмежень на постачання авіаційної техніки.

Нагадаємо, Польща продовжує невпинну підтримку України.